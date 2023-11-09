Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог надеть подаренную футболку без посторонней помощи. Об этом сообщает издание РИА Новости .

Сообщается, что во время мероприятия автомобильного профсоюза в Иллинойсе, американскому лидеру подарили футболку, которую он сразу же попытался надеть поверх рубашки.

Президент просунул руки в рукава и надел подарок на голову, но спустить футболку до пояса у него не получалось, с этим ему помог спикер, выступавший до Байдена.

На этом казусы на выступлении американского главы не закончились: в зале раздался звук падения, после которого Байден мгновенно заявил представителям прессы о том, что это не он упал. Только после этого он задал вопрос в зал, все ли в порядке.