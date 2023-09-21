Байден не стал пожимать руку президенту Бразилии на официальном мероприятии

Во время данной встречи в Нью-Йорке по вопросам прав рабочих, Джо Байден с самого начала стал допускать курьезы. Еще поднимаясь на сцену, он зацепился за бразильский флаг. Затем, во время собственного выступления, американский президент регулярно путался в своих словах. Об этом сообщило издание GBN News, которое вело запись данного мероприятия.

А в финале этой встречи лидер США допустил грубость по отношению к Луису Инасиу Луле да Силве, своему коллеге из Бразилии. Он не стал жать ему руку, хотя это предписывалось церемонией. Байден развернулся спиной к нему, и пожал руку Гилберту Хунгбо, руководителю международной организации труда.