Байден о кризисе в США: страна переживает худшую политическую ситуацию за полвека

Экс-президент США Джо Байден заявил, что страна переживает худшую политическую обстановку за все пятьдесят лет его карьеры на выборных должностях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, свободное американское общество зиждется на понимании границ власти лидера. Он подчеркнул, что для здоровья демократии необходимы функционирующий конгресс, независимые суды и свободные СМИ.

Бывший президент констатировал, что США оказались на краю пропасти, но отметил, что уже видны те, кто готов противостоять угрозам и «хулиганам». Байден выразил уверенность, что американцы вновь смогут призвать «лучших ангелов своей натуры», чтобы вытащить страну из кризиса.

Ранее сообщалось о том, что МИД РФ предупредил россиян о задержаниях в США.