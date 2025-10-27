МИД РФ предупредил россиян о задержаниях в США

МИД России официально рекомендовал гражданам, особенно женщинам, отказаться от поездок в США из-за риска задержания по надуманным обвинениям в похищении собственных детей. Об этом сообщает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о новой волне задержаний соотечественников на американской территории. Поводом служат абсурдные, по словам дипломатов, обвинения в незаконном вывозе детей, рожденных в международных браках.

Один из последних случаев произошел этой весной в нью-йоркском аэропорту. Прибывшую в страну россиянку задержали по запросу бывшего мужа, хотя в официальных документах он не был указан отцом ребенка. Основанием для ареста послужила частная ДНК-экспертиза. В МИДе расценили эту ситуацию как фактический захват заложницы с целью оказания давления.

Посольство России в Вашингтоне оказывает женщине правовую поддержку, добиваясь ее освобождения и воссоединения с детьми. Ведомство настаивает, что подобные споры должны решаться в правовом поле, а не карательными методами. На этом фоне Москва призывает граждан серьезно оценивать риски визитов в Штаты.

Ранее стало известно, что россияне годами не могут встретиться с родными из-за визового ада в США.