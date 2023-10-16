Байден объяснил причину помощи Украине

Соединенные Штаты помогают Украине, потому что не хотят быть втянуты в крупную войну в Европе. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден в беседе с американским телевизионным каналом CBS .

Американский лидер заявил, что Штаты стараются не дать никому оккупировать независимые страны, граничащие с государствами-членами НАТО. Байден спросил у публики, помнят ли люди какие-нибудь крупные вооруженные конфликты на территории Европы, в которые по итогу не были втянуты Соединенные Штаты.

«Мы не хотим, чтобы это произошло», — подчеркнул он.

По словам президента США, Украина играет в этом ключевую роль. Байден считает, что через Украину можно будет уберечь страну от прямого участия в конфликте.

Недавно американский президент заявил, что Штаты могут поддерживать и Украину и Израиль одновременно. По его словам, у страны не только есть соответствующие обязательства, но и возможности.