Байден объяснил удары по Сирии обеспечением безопасности американцев

Глава Белого дома сослался на устав Организации Объединенных Наций, который дает всем странам право на самооборону.

Вчера министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о воздушных ударах по сирийской территории, где якобы находились склады с вооружением, которые использовались как Корпусом стражей исламской революции, так и различными проиранскими группировками.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону», - заявил Байден.

Эти слова привели РИА Новости. По утверждению американского лидера, такие действия предусмотрены 51-й статьей устава ООН. Это было необходимо для того, чтобы защитить американцев как в самих США, так и за их пределами. Президент пообещал, что подобные удары при необходимости будут предприниматься и впредь.