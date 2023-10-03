Байден обсудил с союзниками план помощи Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с зарубежными коллегами, с которыми обсудил план поддержки Украины. Об этом 3 октября сообщил Белый дом.

Отмечается, что звонок состоялся после того, как Конгресс США утвердил бюджет, рассчитанный на 45 дней и не включающий в себя финансы на поддержку Киева. Если бы документ не был подписан, в США наступил бы шатдаун. Госслужащим и военным пришлось бы работать бесплатно.

«Президент Байден провел звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать нашу продолжающуюся поддержку Украины», – говорится в сообщении администрации американского президента.

С Байденом разговаривали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Также в разговоре приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и не только.

Ранее Байден призвал Конгресс подумать над оказанием финансовой помощи Украине. Президент США заявлял, что Вашингтон не при каких условиях не откажется от поддержки Киева.

США с начала спецоперации на Украине помогают ВСУ финансами. На территорию Украины поставляются оружие, танки, боеприпасы.

МИД РФ ранее направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно помогают Украине оружием, однако никакой реакции не последовало. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любая поставленная Западом техника будет являться законной целью для РФ.