Байден обвинил Трампа в умиротворении России и Путина

Те действия, которые предпринимает администрация Трампа для прекращения украинского конфликта, не помогут спасти Украину. Такое заявление сделал бывший президент США Джо Байден. Его точку зрения привело агентство Reuters.

Экс-глава Белого дома утверждает, что Трамп пытается умиротворить Россию и в связи с этим давит на Киев, чтобы тот согласился на потерю части своих территорий. Он уверен, что это не поможет, так как Путин считает всю Украину частью России, и по этой причине не удовлетворится полученным.

«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что позволить диктатору, бандиту захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, удовлетворит его», — указал Байден.

Он подчеркнул, что за счет таких действий Европа окончательно утратит веру в надежность Соединенных Штатов, а также в то, что они способны лидировать в современном мире.

Ранее Трамп заявил, что в настоящее время американские посредники больше нашли подход к одной из сторон украинского конфликта. Он отказался уточнить, о какой именно из сторон идет речь.