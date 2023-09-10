Байден опозорился во время саммита G20

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден опозорился во время саммита стран G20 в Нью-Дели, когда не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео с речью лидера Штатов было опубликовано на видеохостинге Youtube .

На видео слышно, как Байден называет принца «Мухаммом бин Саламой», после чего пытается исправить свою оговорку, допуская ошибку еще раз.

«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — поправил себя американский президент, переставив ударение на другой слог, но не исправив прежней ошибки.

На видеоматериале также видно, как саудовский принц пытается отвлечь внимание от лидера Штатов и сгладить ситуацию, взяв стакан и отпив немного воды.