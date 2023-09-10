Байден опозорился во время саммита G20
Фото: [AP/ТАСС]
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден опозорился во время саммита стран G20 в Нью-Дели, когда не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео с речью лидера Штатов было опубликовано на видеохостинге Youtube.
На видео слышно, как Байден называет принца «Мухаммом бин Саламой», после чего пытается исправить свою оговорку, допуская ошибку еще раз.
«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — поправил себя американский президент, переставив ударение на другой слог, но не исправив прежней ошибки.
На видеоматериале также видно, как саудовский принц пытается отвлечь внимание от лидера Штатов и сгладить ситуацию, взяв стакан и отпив немного воды.