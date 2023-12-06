Байден отказался выбыть из выборной гонки даже в случае выхода из нее Трампа
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Нынешний глава Белого дома ранее мотивировал свое участие в президентских выборах тем, что не хочет пустить в Белый дом Дональда Трампа.
Джо Байден публично объявил, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов даже в том случае, если такой шаг сделает Трамп. Он не будет упускать возможности стать президентом.
«Нет, сейчас нет», - заявил американский лидер.
Его слова привело ТАСС. Ранее Байден указывал, что выставляет свою персону в качестве претендента из-за Трампа, поскольку тот рвется стать президентом, а этого нельзя никак допустить.