Байден отказался выбыть из выборной гонки даже в случае выхода из нее Трампа

Нынешний глава Белого дома ранее мотивировал свое участие в президентских выборах тем, что не хочет пустить в Белый дом Дональда Трампа.

Джо Байден публично объявил, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов даже в том случае, если такой шаг сделает Трамп. Он не будет упускать возможности стать президентом.

«Нет, сейчас нет», - заявил американский лидер.

Его слова привело ТАСС. Ранее Байден указывал, что выставляет свою персону в качестве претендента из-за Трампа, поскольку тот рвется стать президентом, а этого нельзя никак допустить.