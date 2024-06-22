Байден перекрыл Украине возможность покупать американский СПГ

Решение президента Соединенных Штатов приостановить запуск новых проектов, которые касаются природного газа, создало сложности украинцам. У их компании сорвалась сделка по закупу СПГ в США. Такие данные появились на страницах The Wall Street Journal.

Украина еще на прошлой неделе заключила контракт на поставку большой партии сжиженного природного газа из США. Его подписали компания D.Trading и американская Venture Global. Почти тут же этот контракт начал трещать по всем швам.

«Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден», - указали журналисты.

По договору, американский поставщик должен достроить газовый терминал, откуда он будет отгружать топливо на Украину. В то же время введенный Байденом мораторий на новые проекты не дает возможности закончить его возведение. Он также не даст развивать поставки СПНГ в Европу, чтобы окончательно вытеснить российский газ.

Ранее планы Байдена раскритиковал известный предприниматель Илон Маск. Он назвал проект Белого дома по доступности интернета для всех жителей США пустой тратой денег. Он никак не помогает тем, кто действительно нуждается в помощи.