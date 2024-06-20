Маск раскритиковал планы Байдена и назвал их возмутительной тратой денег налогоплательщиков

Президент Соединенных Штатов Джо Байден собрался истратить 42,5 миллиарда долларов на обеспечение доступа жителей страны к интернету. Предприниматель Илон Маск возмутился данными расходами. Запись по этому поводу он сделал в социальной сети Х.

Правительство США выдвинуло программу по доступу населения к интернету. Еще три года назад конгресс одобрил ее, и на все мероприятия в ее составе было выделено порядка 42,5 миллиардов долларов.

«Эта программа правительства является возмутительной тратой денег налогоплательщиков и совершенно не помогает нуждающимся людям», - написал Маск пост под новостью, которая сообщала последние данные о ходе данной программы.

По имеющимся сведениям, даже 1% людей, нуждающихся в интернете, так и не были подключены к нему, несмотря на потраченные десятки миллиардов.

Ранее бизнесмен Маск выразил опасение за будущее США. Он встревожен высоким уровнем внешнего долга страны и считает, что нынешняя администрация Белого дома доведет Америку до забвения.