Президент США Джо Байден перепутал Ирландию и Исландию во время пресс-конференции, которая была посвящена итогам встречи с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Байден перечислял министров, которые участвовали во встрече, когда допустил ошибку.

«Министр Колбурн – дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии», – сказал Байден.

В четверг, 13 июля, в Хельсинки состоялся третий саммит государств Северной Европы и США. Предыдущие встречи прошли в 2013 в столице Швеции Стокгольме и в Вашингтоне в 2016 году.

Байден уже ни раз допускает оговорки на официальных мероприятиях. В апреле он перепутал Ирак и Иран, когда рассказывал о службе в армии своего сына Хантера.

В июле 2022 года Байден во время своего визита в Израиль, который был частью его турне по странам Ближнего Востока, оговорился, пообещав хранить память о «чести» Холокоста. Он спутал слова honor и horror.

Также в интернете распространяли видео, на котором Байден здоровается с «невидимкой». Он протягивал руку в пустоту. В объективы видеокамер попадали фрагменты, на которых Байден использовал шпаргалки во время своего выступления.