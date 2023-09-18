Байден поднимет вопрос о внесении изменений в Совбез ООН

Американский президент Джо Байден планирует поднять вопрос о внесении изменений в Совбез ООН на следующей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби перед выступлением американского лидера на полях Генассамблеи организации, его слова передает издание The Telegraph .

Журналисты спросили у Кирби, не считает ли в администрации США, что СБ ООН перестал выполнять свою цель. В ответ на это, представитель Госдепа заявил, «пришло время оценить архитектуру СБ ООН».

Кирби также заявил, что американское правительство считает, что Совбез ООН должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Он подчеркнул, что американский президент и все государство было бы за то, чтобы включить в СБ большее количество членов.