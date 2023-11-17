Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не включает в себя выделение помощи Израилю и Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса США.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимые для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее законопроект о временном финансировании правительства принял сенат Конгресса США. Его одобрили 87 представителей ведомства. Против – проголосовали 11 человек. Такие меры направлены на предотвращение шатдауна.

Байден неоднократно выступал за выделение поддержки и Киеву, и Тель-Авиву в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке. В октябре американский лидер попросил Конгресс выделить на нужды Израиля и Украины 75 млрд долларов (14,4 млрд – Тель-Авиву, 61,4 млрд – Киеву).

Новый спикер Палаты представителей США, член партии-республиканцев Майк Джонсон предложил разделить помощь двум государствам. После этого республиканцы подготовили отдельный законопроект, который предусматривает поддержу и Израиля, и Украины, однако демократы заблокировали его.

США с начала специальной военной операции РФ на Украине оказывают активную поддержку Киеву, выделяя на нужды ВСУ средства и отправляя на территорию страны оружие, технику и боеприпасы, в том числе натовского образца.