Байден похвастался, как двумя словами пригрозил Си Цзиньпину после его встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с трехдневным визитом в марте нынешнего года по личному приглашению российского президента Владимира Путина. Лидеры подписали совместное заявление о дополнительной активизации до 2030 года российско-китайского экономического сотрудничества.

Как признался в беседе с журналистами глава Белого дома Джозеф Байден, он тогда позвонил Си и посоветовал китайскому руководителю «быть осторожным», дружа с Россией и президентом Путиным. В подкрепление своих слов американец напомнил главе Поднебесной о 600 американских компаний, ушедших из РФ после санкций.

Байден добавил, он также напомнил Си Цзиньпину, что Китай и его экономика серьезно зависит от западных инвестиций. Причем намного больше чем российская.

«Я сказал (Си Цзиньпину - Прим.ред) об этом: это не угроза. Это наблюдение», — цитирует главу Белого дома агентство Reuters.

Какая была реакция председателя Си на слова Байдена - агентство не уточнило.