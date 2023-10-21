Байден показал, что власти США думают об американцах в последнюю очередь

Последнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американскому народу, что власти страны думают о гражданах в последнюю очередь. Соответствующее заявление сделал экс-советник Госдепартамента по делам РФ Джеймс Граден, его слова передает издание РИА Новости .

Накануне американский президент заявил, что поддержка этих двух государств является «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды и сбережет войска Штатов. Он также сообщил о том, что направит в конгресс запрос на оказание военной помощи Украине и Израилю.

После этого, эксперт заявил, что эта речь запомнится американцам как очередное напоминание о том факте, что правительство отдает предпочтение не рабочему классу, а остальным государствам.

Гарден также указал на то, что слова Байдена не содержали ничего, что просигнализировало бы об изменении подобного подхода или изменения американской политики в ближневосточном регионе или Украине.