Байден пообещал, что Украина точно войдет в НАТО, но забыл упомянуть сроки

Украина точно станет членом Северо-атлантического альянса, в этом нет никаких сомнений. На это в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал президент США Джо Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ночь на среду, 13 октября, прибыл в Белый дом на встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

«НАТО будет будущим Украины. Об этом нет вопроса», — заявил американец.

Вопроса может быть и нет. Однако, несмотря на такую стойкую уверенность, Байден о сроках вступления Украины в военный блок предпочел умолчать.

Ранее на совместной пресс-конференции Байден высморкался, когда Зеленский благодарил США за очередной пакет антироссийских санкций.