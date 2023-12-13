Байден высморкался от души, когда Зеленский благодарил США за очередной пакет антироссийских санкций
Фото: [скриншот с видео]
На совместной пресс-конференции президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байена в Белом доме последний не упустил возможности, чтобы устроить очередной курьез.
В момент, когда политика оба стояли перед журналистами за кафедрой-пюпитром, глава Белого дома достал платок и смачно высморкался. Причем сделал это американец в момент, когда его украинский коллега расшаркивался в любезностях ему лично и США в частности, за объявление очередного пакета антироссийских санкций.
В этот момент Байден достал платок, поднес его к носу и что есть мочи высморкался. Причем происходило это довольно нарочито в течение не менее 10 секунд.
Пожалуй, самый характерный момент совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена уже попал в сеть и рискует стать мемом.