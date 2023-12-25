Байден попал в список самых главных неудачников года по версии Fox News

Этот телеканал известен своими консервативными взглядами, и глава Белого дома, по его мнению, стал один из самых главных политических лузеров в стране.

Составители этого рейтинга объяснили свою позицию. По их словам, Байден вошел в данный список из-за своих низких рейтингов, а также из-за возможного импичмента, который сейчас пытаются запустить республиканцы. Президента не поддерживает по некоторым вопросам даже часть его однопартийцев-демократов.

«Байден также столкнулся с негодованием прогрессивного крыла из-за своей поддержки Израиля в войне против ХАМАС», - указали журналисты.

В этот же список лузеров вошла чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, которая не прошла на пост мэра Чикаго. В него также попал конгрессмен Джордж Сантос, который был исключен из конгресса за финансовые махинации и ложь по поводу собственной биографии.