Байден поручил изучить вопрос о дополнительной помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил государственному секретарю страны Энтони Блинкену подробно изучить вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительного пакета поддержки на $20 миллионов. Об этом сообщается в подписанном Байденом меморандуме, который был опубликован Белым домом, передает информационное агентство РИА Новости .

В документе Байден заявил о том, что пользуется своими полномочиями и делегирует Блинкену их для того, чтобы уточнить вопрос о том, отвечает ли интересам нацбезопасности его страны возможное предоставление помощи Киеву.

Накануне госсекретарь заявил, что американская администрация выделяет Украине последний пакет военной помощи, размер которого составит четверть миллиарда долларов. Пакет будет последним до момента, пока местный конгресс не одобрит бюджет на следующий.