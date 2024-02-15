Байден потребовал связаться с Москвой из-за слухов о размещении Россией ядерного оружия в космосе

Глава Белого дома Джо Байден запросил срочных дипломатических контактов с российской стороной на фоне появившихся в СМИ слухов о якобы существующих планах России разместить в космосе ядерное оружие, заявил представитель американской администрации Джон Кирби.

По его словам, в Белом доме очень обеспокоены данной темой и намерены добиться от москвы внятного ответа по вопросу возможного размещения на орбите указанных стратегических вооружений. Брифинг Кирби выложен на официальном сайте Белого дома.

«(Президент Байден — прим. ред.) отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, а также другими странами мира. Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает РФ», — сказал Кирби.

Стоит отметить, что ранее в Кремле прокомментировали шумиху вокруг данной темы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, публикации западных СМИ о якобы существовании в планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе ни что иное, как очередная уловка Белого дома катализировать в конгрессе США процесс положительного голосования по проекту закона о выделении для Украины 60 млрд долларов.