Байден поучаствовал в забастовке автомобильных рабочих Детройта

Президент Джо Байден присоединился к рабочим United Auto Workers во время их забастовки против крупных автопроизводителей, что, очевидно, не имеет аналогов в истории президентской деятельности, отмечает The Associated Press.

Он прошел вдоль линии пикета в сопровождении президента профсоюза Шона Фейна и обменялся с рабочими рукопожатиями. Байден призвал рабочих продолжать свою борьбу за повышение зарплаты, несмотря на опасение, что забастовка может нанести ущерб экономике.

Историки труда говорят, что они не могут припомнить случая, когда действующий президент присоединился бы к продолжающейся забастовке, подчеркивает агентство. Такого не было даже во времена правления лидеров, активно поддерживающих профсоюзы.

Отмечается, что Байден прибыл в Детройт за день до того, как туда отправился Дональд Трамп, чтобы провести собственное мероприятие.