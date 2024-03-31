Байден вызвал Трампа на поединок по гольфу и пообещал дать фору

Глава Белого дома Джо Байден решил взять курс на показуху своей якобы моложавости. Для этого президент США предложил своему возможному соперника на предстоящих осенью выборах Дональду Трампу сразиться в гольф.

В соцсети Х нынешний хозяин Овального кабинета предложил бывшему выйти на поле и доказать на деле свою превосходную спортивную форму, которой Трамп неоднократно хвалился.

Байден пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. Правда, если тот сам будет носить свою сумку по полю.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе.Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — написал президент США.

К настоящему времени Трамп никак не прокомментировал вызов своего визави.

Ранее американское издание Wall Street Journal сравнило Байдена с «упрямым дедом», который не желает уступать дорогу тем, кто помоложе.