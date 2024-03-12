Издание Wall Street Journal сравнило Байдена с «упрямым дедом»

Президент Соединенных Штатов не желает уступать дорогу тем, кто помоложе. Он считает, что и сам отлично справляется со всеми своими обязанностями. Об этом заявил журналист Уильям Макгерн, который выпустил статью на страницах Wall Street Journal.

Нынешний глава Белого дома, несмотря на свои 81 год, недавно дал понять, что он считает себя самым лучшим демократом, способным одержать победу на выборах и обойти в политической гонке Трампа.

«Заставить его отойти в сторону - это все равно что убедить своего упрямого дедушку, что ему пора сдать ключи от машины», - сравнил он.

Макгерн назвал эту ситуацию огромной проблемой для Белого дома и посчитал, что положение может еще более ухудшиться в самые ближайшие месяцы.

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев назвал Байдена редким идиотом. Такое высказывание он сделал из-за многочисленных ляпов, которые президент США допускает в публичных выступлениях.