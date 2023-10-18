Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Видео с прибытием американского лидера появилось в социальных сетях.

Ранее о том, что Байден собирается совершить визит солидарности в Израиль, сообщал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

После выхода из самолета Байдена встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 17 октября страну посетил канцлер Германии Олаф Шольц. Также с официальным визитом, по данным СМИ, посетить Израиль собирается президент Франции Эммануэль Макрон.

7 октября конфликт между Палестиной и Израилем впервые обострился и стал причиной гибели тысячи граждан с двух сторон. В этот день боевики палестинской исламисткой группировки ХАМАС выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет.

Тель-Авив в ответ на это начал масштабную атаку на сектор Газа. Именно из этого анклава был атакован Израиль и именно там базируются боевики ХАМАС.

США ранее объявили, что будут помогать Израилю при необходимости. Байден отмечал, что американской помощи хватит и для Израиля, и для Украины.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».