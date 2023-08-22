Байден приедет на саммит G20

Президент США Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил его советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Саммит G20 начнется 9 сентября и продлится до 10 сентября.

«Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20», – сказал Салливан журналистам.

В прошлом году саммит G20 прошел на Бали с 15 по 16 ноября. От России на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. В качестве гостя был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Союз «Большой двадцатки» представляет собой сообщество правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В G20 входят Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Франция, Южная Африка, Япония и Европейский союз.