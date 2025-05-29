Жену Байдена призвали раскрыть данные о его здоровье при власти

В Белом доме призвали жену Джо Байдена Джилл рассказать о его здоровье во время президентского срока. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

По данным журналистов, Каролин Левитт заявила, что бывшей первой леди стоит определенно высказаться о том, что она видела, когда это происходило, а также и о том, что она знала. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что достаточно лишь взглянуть на фото и видео, чтобы понять, что имело место быть сокрытие данных о реальном состоянии экс-президента США.

Напомним, что ранее также сообщалось о том, что ФБР планирует возобновлять расследование о наркотиках в Белом доме — этот инцидент проиошел в июле прошлого года.