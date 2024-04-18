Байден приказал Израилю не бомбить собственные города

Он рассказывал о том, как пытается не допустить эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

«Я ясно дал понять израильтянам — не наступайте на Хайфу», — сказал Байден.

Хайфа — третий по величине город Израиля. Кого Байден уговаривал не атаковать Хайфу, так и осталось непонятным.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля уже определилась с тем, когда и как нанесет удары по Ирану. В ночь на 14 апреля Иран провел массированную атаку беспилотниками и ракетами разного типа по территории Израиля. Этот удар стал ответом на атаку иранского консульства в Дамаске.