JP: Израиль определился с ответным ударом по Ирану и его союзникам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, как нанесет удары по Ирану и его союзным странам. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на анонимные источники в израильском оборонном ведомстве.

Израиль уже продумал план по ответным ударом в сторону Ирана, который устроил массовую атаку беспилотниками в минувшие выходные. Хотя Железный купол сбил почти все из них, ситуация вынудила израильскую армию придумывать план мести.

«Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась с точными сроками. Поскольку даты все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — отметили источники JP.

Израиль ударил по иранскому консульству в Дамаске, Сирия. В итоге погибли семь человек из дипломатической и военной миссии. В ответ на это Иран в ночь на 14 апреля отправил в сторону Израиля 300 боеприпасов и БПЛА. Также была попытка совершить удар не менее 120 баллистическими ракетами.

Эксперты в СМИ уже высказывались по ситуации. По их мнению, страны могут продолжить удары по предприятиям военного значения. В худшем случае будут предприняты попытки атки и ядерных объектов.

Ранее сообщалось, что Иран закрыл небо для гражданских самолетов на фоне угроз Израиля.