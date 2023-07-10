Президент США Джо Байден прилетел в Вильнюс, сообщило агентство France-Presse. Также видео, на котором Байден спускается с трапа в столице Литвы, появилось в соцсетях.

Перед визитом в Литву Байден побывал в Великобритании, где встретился с королем Карлом III и премьер-министром страны Риши Сунаком.

В Вильнюсе американский лидер примет участие в саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля. На нем соберутся лидеры стран-участниц блока. Также в саммите 12 июля примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который ожидал приглашения в альянс.

В понедельник, 10 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что Зеленский примет участие в заседании недавно созданного Совета НАТО – Украина. Его целью являются консультации Киева со странами, которые входят в Североатлантической альянс. Сам Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в НАТО.

Украина подала заявку на вступление в альянс 30 сентября 2022 года по ускоренной процедуре.

Сейчас членами НАТО является 31 государство. В апреле этого года к блоку присоединилась Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией в мае 2022 года.

США с начала специальной военной операции активно оказывают Украине поддержку, поставляя на ее территорию военное оборудование, технику и боеприпасы. Их ВСУ часто используют для атак на мирные города ДНР и ЛНР. Ранее МИД РФ направил официальную ноту протеста в связи с военной помощью Запада Киеву в виде техники и оружия.