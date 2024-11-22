Байден пришел в бешенство, узнав об ордере МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Уходящий глава Белого дома Джо Байден, оценивая недавнее решение Международного уголовного суда в Лозанне об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта, нашел его возмутительным. Об этом сообщает пресс-служба американской администрации.

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд все-таки выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта с формулировкой за «преступления против человечности и военные преступления в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», имея в виду израильскую операцию в секторе Газа.

«Выдача МУС ордера на арест против руководства Израиля возмутительна. Позвольте мне прояснить еще раз: Израиль и (палестинское движение — прим. ред.) ХАМАС не равны», — говорится в распространенном заявлении Байдена.

Там подчеркнули, что Вашингтон намерен всегда отстаивать интересы Израиля в свете его безопасности.

Ранее стало известно, что как только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и экс-глава Минобороны страны Йоав Галант ступят на французскую землю, они будут сразу же арестованы. Так в МИД Франции отреагировали на ордер на арест указанных израильских высокопоставленных руководителей.