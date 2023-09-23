Американский президент Джо Байден присоединится к забастовке рабочих автопрома Соединенных Штатов. Об этом лидер Штатов сообщил в своих социальных сетях .

В посте Байден сообщил, что во вторник отправится в Мичиган для того, чтобы присоединиться к забастовке и выразить солидарность работникам американского профсоюза United Auto Workers. Президент США заявил, что настало время заключить соглашение, которое будет выгодно для обеих сторон, и позволит американскому производству процветать благодаря рабочим местам с достойной заработной платой.

Профсоюз заявил о проведении забастовки на предприятиях автомобильных производителей General Motors, Ford и Stellantis 16 сентября. Работники автопрома и члены профсоюза требует повышения заработных плат, улучшения пенсии и увеличения отпусков.