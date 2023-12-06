Байден признался, кто «вынудил» его снова избираться в президенты США

Баллотировался в президенты США нынешний глава Белого дома Джо Байден намерен исключительно, чтобы не дать сесть в президентское кресло миллиардеру Дональду Трампу.

Если был не вышеуказанное обстоятельство, то, по словам 81-летнего Байдена, еще большой вопрос, стал бы он пренебрегать уходом на пенсию в угоду вновь возглавить администрацию США.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», - сказал Байден журналистам в Бостоне, его цитирует РИА Новости.

Напомним, миллиардер и 45-й президент США Дональд Трамп ранее объявил о старте своей президентской гонки и официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост главы Белого дома. Стоит отметить, что большинство ведущих аналитиков и мировых СМИ отдают победу в 2024 году именно ему.