Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Израиль отложить проведение наземной операции на территории сектора Газа до момента, пока оттуда не будет освобождено большее количество пленных. Об этом сообщило информационное агентство Reuters .

Вечером 20 октября израильское правительство сообщило об освобождении двух американских заложниц из сектора Газа. Гражданки Соединенных Штатов были отправлены на военную базу в Израиле, где их встретят родственники. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера Биньямина Нетаньяху.

Согласно информации информагентства, репортер задал американскому президенту вопрос, стоит ли израильскому правительству отложить проведение операции до момента, пока не будут освобождены оставшиеся пленные. СМИ утверждают, что на это Байден ответил утвердительно.