Байден призвал израильского премьера Нетаньяху не торопиться с судебной реформой

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посоветовал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не спешить с введением судебной реформы и уделить внимание консолидации общества. Слова главы Штатов передает портал Axios .

Он заявил, что Израилю не стоит спешить с реформами, с учетом угроз и проблем, с которыми борется государство в данный момент. Он призвал лидеров страны уделить внимание объединению общества и поиску решения конфликтов.

Президент Штатов также заявил, что в нынешнем виде реформа только сильнее расколет граждан страны.

22 июля в Израиле прошел марш протеста против реформы Нетаньяху.

В случае принятия, реформа сильно расширит контроль Кнессета над судебной ветвью Израиля. Полгода назад Нетаньяху уволил министра обороны государства после того, как он заявил, что реформа навредит безопасности Израиля.