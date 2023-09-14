Байден проигнорировал вопросы о новых обвинениях против сына

Американский президент Джо Байден проигнорировал вопросы корреспондентов СМИ о новых обвинениях, выдвинутых против его сына – Хантера. Накануне ему предъявлены новые обвинения, связанные с приобретением и владением оружия. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Президент Соединенных Штатов выступал в Мэриленде, где рассказывал об экономической ситуации в стране. В конце он дал публике возможность задать вопросы, в ответ на что журналисты завалили Байдена вопросами про сына.

В ответ на вопрос об обвинения против сына, президент только улыбнулся и проигнорировал вопрос, переключая внимание на другого журналиста.

Недавно Байдену-младшему предъявили 3 обвинения по делам о приобретении и хранении пистолета «Кольт».