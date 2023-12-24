Байден прокомментировал перемирие в Газе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его диалог с израильским лидером Биньямином Нетаньяху был «частного характера», и в нем Байден не настаивал на введении перемирия в Газе. Соответствующее заявление американский президент сделал в беседе с журналистами, его слова передает пул Белого дома .

Американский лидер уточнил, что его разговор с израильским премьером был «продолжительным» и носил частный характер. Байден подчеркнул, что в ходе диалога не настаивал на прекращении огня в Газе.

Американская администрация много раз заявляла о том, что не видит смысла прекращать боевые действия на территории Газы. Тем не менее представители Соединенных Штатов считают целесообразными локальные перемирия, которые позволили бы мировым странам проводить гуманитарные операции.