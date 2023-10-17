Байден прокомментировал статистику преступлений в своей стране на почве ненависти

Американский президент Джо Байден заявил, что преступления на почве ненависти в США никуда не пропали, и остаются «пятном на душе» страны. Об этом он сообщил в недавнем заявлении, передает издание РИА Новости .

Комментируя статистику по подобным преступлениям, американский лидер заявил, что они никуда не пропадали, и лишь спрятались. По словам американского лидера, они являются «пятном на душе Америки».

Байден также привел статистику ФБР, которая гласит, что количество преступлений на почве антисемитизма выросло на 25% в период с позапрошлого по прошлый годы. Президент США сообщил, что подобные преступления составляют большую половину преступлений на религиозной почве в стране.

Согласно тем же данным, на 16% выросло количество преступлений на почве ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества. Высокий уровень наблюдается также в отношении афроамериканцев и мусульман.

Байден заявил, что из-за событий в Израиле, поручил американским правоохранителям поставить в приоритет устранение угроз в пределах Штатов и предотвращать преступления в отношении представителей различных групп и сообществ.