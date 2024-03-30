Байден рассказал об обсуждении проблем с метаном с Владимиром Путиным

Разговор между президентами России и Соединенных Штатов насчет экологических проблем состоялся еще три года назад. Глава Белого дома якобы поставил в тупик российского лидера своими вопросами. Слова Байдена привели РИА Новости .

Джо Байден выступил на собрании демократов, которое обсуждало финансирование его предвыборной кампании, и рассказал случай из своей практики. По утверждению американского президента, он сразу после избрания на свой пост общался с Путиным в Женеве на встрече, которая была посвящена выбросам метана в Арктике.

«Что вы собираетесь делать с метаном? У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана», - сказал он своему оппоненту.

Байден добавил, что его оппонент затруднился с ответом и не смог ничего ответить по поводу тех мер, которые Россия сможет предпринять для улучшения экологической обстановки. В то же время он подтвердил, что подобная проблема существует.

Ранее сообщалось, что Белый дом был вынужден признать результаты президентских выборов в России. Советник Байдена Салливан заявил, что реальность такова, что Путин снова стал президентом РФ.