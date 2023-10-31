Байден резко поменял свою позицию по поводу ближневосточного конфликта

Если раньше глава Белого дома безоговорочно поддерживал Израиль, то теперь он выступает за мирное разрешение начавшихся боевых действий.

У издания The New York Times вышла статья, в которой рассматривается смена точки зрения американского президента. Что он сам, что его окружение, не хотят рвать свои нормальные отношения с Саудовской Аравией. Вдобавок, они стремятся наладить диалог между этой страной и Израилем.

«Цепляются за надежду, что новая война между Израилем и ХАМАС может в конечном итоге уступить место возобновлению переговоров о нормализации отношений», - указано в статье.

Ранее Госдеп объявлял о полной поддержке Тель-Авива, в том числе и о поставках боеприпасов и одобрении наземной операции. Теперь же Байден пытается затормозить начало сухопутного наступления на сектор Газа.