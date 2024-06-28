Байден: Россия в случае победы на Украине начнет угрожать Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил главу РФ Путина в собирании земель, принадлежавших когда-то СССР. Он считает, что сразу вслед за победой над Украиной Россия примется за белоруссов. Его слова привели РИА Новости .

Свое заявление Байден сделал во время теледебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он вновь стал утверждать, что Путин является военным преступником. По его мнению, в случае победы российской армии над Украиной, она начнет агрессию против Польши, Белоруссии и ряда стран НАТО.

«Хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится?» - указал глава Белого дома.

Владимир Путин неоднократно называл причины таких заявлений западных политиков. Он считает, что Америка запугивает весь мир мнимой угрозой, чтобы отвлечь его от реальных проблем.

Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала теледебаты между претендентами на кресло президента страны фарсом и развлекательным шоу, которое устраивается на потеху электорату. По мнению политика, люди физически не в состоянии внятно изложить свои взгляды за те полторы-три минуты, которые им дается на выступление.