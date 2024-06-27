Американский политик Сэйр назвала выборы в США фарсом и развлекательным шоу

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов устраивают дебаты, больше напоминающие фарс, в то время как страна переживает очень экстремальный период в своей истории. Так считает Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк. Ее точку зрения привели РИА Новости .

Дональд Трамп и Джо Байден должны провести публичные дебаты в ночь на пятницу, 28 июня. Сэйр крайне скептично отнеслась к такому формату их встречи. Она напомнила, что у каждого из них есть крайне ограниченное время, чтобы изложить свои взгляды.

«У вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты. Вы физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за такое время», - указала она.

Благодаря этому политические дебаты становятся настоящим шоу, которое призвано развлекать избирателей. Сэйр также выразила сомнение, что Байден вообще сможет справиться с таким мероприятием. Она добавила, что это поменяет взгляды электората.

Ранее Сэйр уже выступала с призывом возобновить прямые и действенные контакты между российскими и американскими парламентариями. По ее мнению, американским сенаторам не повредила бы поездка в Россию.