Байден скрывает от народа масштабы коррупции на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден давно располагает информацией о степени коррумпированности Украины, но до сих пор умалчивает об этом. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Рэнд Пол во время беседы с местным телевизионным каналом Fox News .

Он заявил о том, что знает о наличии у администрации президента секретных докладов об уровне коррупции на Украине, но пока никто ее не обнародовал. Сенатор подчеркнул, что Украина всегда была одним из самых коррумпированных государств.

Пол также заявил, что в Соединенных Штатах нужно создать особую инспекцию, которая будет следить за расходами средств, выделенных на помощь другим странам. В качестве примера он вспомнил Афганистан, в бюджете которого позже была обнаружена безосновательная трата десятков миллиардов долларов.