Байден снова солгал по поводу длительных поездок совместно с главой Китая

Американский президент считает, что он вместе с Си Цзиньпином проехал 17 тысяч миль. Это было уже неоднократно опровергнуто.

Глава Белого дома во время выступления вновь похвастался своими очень тесными отношениями с китайским лидером. Байден утверждает, что встречался с ним больше, чем с любым другим главой государства.

«У меня было более 68 часов частных встреч, только он и я, с того времени, когда я был вице-президентом, я проехал с ним 17 тысяч миль», - предался воспоминаниям Байден.

Его слова привели РИА Новости. Это заявление уже звучало раньше, и оно было опровергнуто на всех уровнях, в том числе и самим Белым домом. Администрация президента соглашалась с тем, что слова президента «не были точным». А газета The Washington Post по этому поводу даже присуждала Байдену звание «Абсолютного Пиноккио».