Байден собирается обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Соединенные Штаты убеждены в необходимости обсуждения конфликтов на территории Украины и на Ближнем Востоке в ходе американско-китайского саммита, который состоится в Сан-Франциско. Соответствующее заявление сделал советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передает агентство РИА Новости .

Во время последнего брифинга в Белом доме Салливан заявил, что есть глобальные темы, которые американский и китайский лидеры должны обсудить. В качестве примеров таких тем, советник назвал конфликт на территории Украины и войну в ближневосточном регионе.

Американский президент планирует встретиться с китайским председателем Си Цзиньпином в среду, 15 ноября на саммите. По словам Салливана, Байден рассчитывает на то, что эта встреча будет продуктивной.