Байден собирается запросить $100 миллиардов на помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается согласовать для Украины самый крупный в истории пакет военной помощи. Суммы, которую собирается запросить американский лидер, хватит до следующих выборов в Штатах. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph .

Как сообщают СМИ, Байден собирается запросить 100 миллиардов долларов на помощь украинскому правительству. Журналисты предположили, что таким образом, Вашингтон обеспечит Украину военной помощью на год вперед. Это именно тот отрезок времени, который остался до начала президентских выборов в Соединенных Штатах.

Источник рассказал изданию, что на данный момент, идею такого большого пакета уже поддержало большое количество работников президентской администрации.