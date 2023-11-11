Байден собрался надавить на китайского лидера по части сдерживания Ирана

Си Цзиньпин должен повлиять на иранское руководство, чтобы то не пыталось наращивать насилие на Ближнем Востоке.

О планах президента Соединенных Штатов сообщило издание Politico, сославшись на мнение неназываемых источников в американской администрации. Давление будет оказано во время встречи глав государств на саммите АТЭС, который пройдет уже на следующей неделе.

«Предстоит «сложный разговор» с целью предотвращения сползания к возможному конфликту. Джо Байден, будет призывать Си Цзиньпина использовать его влияние на Тегеран», - указали журналисты.

Также будет озвучено предупреждение, что любые агрессивные действия Ирана повлекут за собой немедленный ответ Белого дома. Помимо этого разговор между лидерами двух стран будет затрагивать весь спектр американо-китайских взаимоотношений.