Байден собрался урегулировать ближневосточный конфликт и подавить российское руководство

Нынешний глава Соединенных Штатов раскрыл свои планы на второй срок в своем кресле. При переизбрании он собирается решить все вопросы, которые прямо сейчас стоят на повестке дня.

Президент США не изменил своих планов баллотироваться на второй срок даже при учете кризиса в палате представителей. Он считает, что может преуспеть в кресле президента. В частности, он пообещал объединить Европу для подавления России.

«Представьте, что мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы», - пофантазировал Джо Байден во время интервью телеканалу CBS.

Он также планирует заняться мирным урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и считает, что сумеет добиться успеха и на этом поле.