Байден сообщил о гибели 11 граждан США в результате палестино-израильского конфликта

Боевики ХАМАС, являющиеся правящей силой в секторе Газа, утром 7 октября нанесли удары по территории Израиля, выпустив по меньшей мере 5000 тысяч ракет. Кроме того, боевики вторглись в Израиль и напали на участников фестиваля электронной музыки, который проходил в пустыне вблизи границы с Газой. По меньшей мере в результате атаки на фестиваль погибло 260 человек.

Как говорится в материале телеканала, Байден считает, что граждане США могли попасть в плен к боевикам ХАМАС. Ранее газета Politico со ссылкой на представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщила, что в плену сейчас находятся минимум 130 человек, среди которых женщины и дети. Кроме того, сообщалось, что среди пленных есть граждане России, у которых двойное гражданство, а также граждане КНР.

Как заявляли руководители ХАМАС, пленные могут быть отпущены только в результате обмена на заключенных террористов, которые находятся в тюрьмах Израиля. Кроме того, боевики обещали казнить мирных граждан в ответ на удары по сектору Газа со стороны Израиля.